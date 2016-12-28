Трамп пожаловался на препятствия при передаче власти со стороны Обамы

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава государства Барак Обама не обеспечивает гладкую передачу власти. Об этом политик написал в своем Twitter.

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«Стараюсь не обращать внимания на многочисленные провокационные заявления президента О [Обамы] и на препятствия. Думал, что будет гладкая передача власти, но нет!» — говорится в сообщении.

Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря 2016 г.

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Обама неоднократно критиковал Трампа во время президентской кампании, однако, встретившись с миллиардером сразу после его избрания, нынешний глава государства пообещал «всяческое содействие в передаче власти». После этого, как сообщают в Белом доме, политики провели несколько телефонных разговоров.

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Администрация президента США выражала недовольство некоторыми действиями Трампа, в частности речь шла о телефонных переговорах избранного главы государства с иностранными лидерами без согласования с Госдепом.

Выборы американского президента состоялись 8 ноября, победу на них одержал Трамп. Его инаугурация состоится 20 января 2017 года.