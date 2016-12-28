Трамп пожаловался на препятствия при передаче власти со стороны Обамы

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Scanpix

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава государства Барак Обама не обеспечивает гладкую передачу власти. Об этом политик написал в своем Twitter.

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«Стараюсь не обращать внимания на многочисленные провокационные заявления президента О [Обамы] и на препятствия. Думал, что будет гладкая передача власти, но нет!» — говорится в сообщении.

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Обама неоднократно критиковал Трампа во время президентской кампании, однако, встретившись с миллиардером сразу после его избрания, нынешний глава государства пообещал «всяческое содействие в передаче власти». После этого, как сообщают в Белом доме, политики провели несколько телефонных разговоров.

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Администрация президента США выражала недовольство некоторыми действиями Трампа, в частности речь шла о телефонных переговорах избранного главы государства с иностранными лидерами без согласования с Госдепом.

Выборы американского президента состоялись 8 ноября, победу на них одержал Трамп. Его инаугурация состоится 20 января 2017 года.


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