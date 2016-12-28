В Дамаске обстреляли посольство России

Посольство РФ в Дамаске
 

Посольство РФ в Дамаске. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Посольство России в сирийском Дамаске попало под обстрел. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России.

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«28 декабря в 13:00 и 13:19 мск Посольство России в Сирии вновь подверглось обстрелу террористами. Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая — в непосредственной близости от ее территории», — говорится в сообщении.

Как считают в МИД, обстрел российского посольства должны категорически осудить все, кто противостоит вызовам и угрозам терроризма.

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