По всей Эстонии эвакуировали магазины Rimi

 

Фото: Ardi Truija

В среду после 16.00 несколько магазинов Rimi по всей Эстонии были эвакуированы из-за угрозы взрыва.

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По предварительным данным, сообщение с угрозой взрыва было отправлено на общую электронную почту Ляэнеской префектуры. В письме не уточнялось, в каком именно магазине Rimi находится бомба.

Как сообщил Pärnu Postimees, в 16.45 работников и посетителей Rimi в пярнуском торговом центре Kaubamajakas эвакуировали. Около 17.20 им позволили вернуться в торговый центр. Бомбу в нем не обнаружили.

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Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры сообщил, что также были эвакуированы работники и посетители в хаапсалуском Rimi. Аналогичная угроза поступила и в Идаскую префектуру. В магазине в Курессааре была проведена проверка, но людей оттуда не эвакуировали. Позже выяснилось, что тревога была ложной.

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Как сообщает Virumaa Teataja, в 16.45 люди были эвакуированы и из Rimi, находящегося в центре Раквере в торговом центре Põhjakeskus.

Проверка магазина закончилась около 20.00. Бомбы обнаружено не было, и посетителям позволили вернуться в торговый центр.

«Угроза поступила в то же время, что и на Западе Эстонии. В восточном регионе мы проверили также магазины в Йыхви и Нарве», - сообщила пресс-секретарь Идаской префектуры Кертту Кралль.

Кто стоит за ложными вызовами, пока неизвестно.


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