Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на крушение Ту-154

 

Фото: AP/Scanpix

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo в номере от 28 декабря опубликовал две карикатуры, посвященные крушению Ту-154 Министерства обороны РФ в Черном море.

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На одном рисунке изображен падающий самолет, в верхнем левом и нижнем правом углах рисунка надписи: «Плохие новости - Путина там не было».

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На второй карикатуре также изображен падающий самолет, в салоне лайнера певец военного хора протяжно поет: «А-а-а-а-а-а». Подпись к рисунку гласит: «Репертуар хоров армии расширяется».

Самолет Ту-154, на борту которого находились артисты ансамбля песни и пляски Минобороны имени Александрова, военные и доктор Елизавета Глинка, утром 25 декабря вылетел в Сирию. Спустя несколько минут после взлета лайнер пропал с экранов радаров. После стало известно, что самолет разбился. Все находившиеся на борту 92 человека погибли.

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