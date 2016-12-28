Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на крушение Ту-154

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo в номере от 28 декабря опубликовал две карикатуры, посвященные крушению Ту-154 Министерства обороны РФ в Черном море.

На одном рисунке изображен падающий самолет, в верхнем левом и нижнем правом углах рисунка надписи: «Плохие новости - Путина там не было».

Charlie Hebdo в своем стиле: «Плохие новости — Путина там не было» pic.twitter.com/UA6pdyMjrC— Рустем Адагамов (@adagamov) 28 декабря 2016 г.

Еще по этой теме

На второй карикатуре также изображен падающий самолет, в салоне лайнера певец военного хора протяжно поет: «А-а-а-а-а-а». Подпись к рисунку гласит: «Репертуар хоров армии расширяется».

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154.

«Репертуар военного хора расширяется», — гласит подпись к карикатуре. pic.twitter.com/jRQ7d7P8pM— DNSRG (@denserg1) 28 декабря 2016 г.

Самолет Ту-154, на борту которого находились артисты ансамбля песни и пляски Минобороны имени Александрова, военные и доктор Елизавета Глинка, утром 25 декабря вылетел в Сирию. Спустя несколько минут после взлета лайнер пропал с экранов радаров. После стало известно, что самолет разбился. Все находившиеся на борту 92 человека погибли.