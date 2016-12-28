Керри призвал Израиль вернуться к политике двух государств

Джон Керри
 

Джон Керри. Фото: AP/Scanpix

Госсекретарь США Джон Керри считает, что Иерусалим должен стать столицей Израиля и Палестины. Об этом он заявил журналистам, выступая во внешнеполитическом ведомстве. Керри отметил, что в том случае, если Израиль решит остаться единым государством с ПА, то он не сможет быть одновременно еврейским и демократическим.

Израильскому государству это удастся лишь в том случае, если правительство страны вернется к политике «двух государств».

«Здесь одинаковое число евреев и палестинцев, живущих между рекой Иордан и Средиземным морем. У них есть выбор», — подчеркнул Керри.

Он также добавил, что Иерусалим должен стать столицей двух государств – Израиля и Палестины.

«Мы с огромным уважением относимся к глубоким, историческим и религиозным связям Израиля с городом и его священными местами», - отметил госсекретарь.


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