Керри призвал Израиль вернуться к политике двух государств

Джон Керри. Фото: AP/Scanpix

Госсекретарь США Джон Керри считает, что Иерусалим должен стать столицей Израиля и Палестины. Об этом он заявил журналистам, выступая во внешнеполитическом ведомстве. Керри отметил, что в том случае, если Израиль решит остаться единым государством с ПА, то он не сможет быть одновременно еврейским и демократическим.