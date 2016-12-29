Трамп призвал США «заняться своей жизнью» вместо санкций против России

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтону и Москве следует оставить споры по поводу предполагаемого взлома Россией компьютеров Демократической партии. Об этом сообщает Reuters.

«Мы должны заняться своей жизнью», — отметил Трамп на вопрос, должны ли США ввести новые санкции против России.

«Думаю, что компьютеры очень сильно усложнили жизнь. Думаю, сама компьютерная эра привела к тому, что никто не знает точно, что происходит»,

— добавил Трамп.

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По словам избранного президента, ему не известно о комментариях сенатора-республиканца Линдси Грэма, заявившего, что России следует ожидать санкций в связи с якобы оказанным влиянием на президентские выборы в США и кибератаками.

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«У нас есть скорость, есть много других вещей, но я не уверен, что есть та безопасность, которая нужна. Я не говорил с сенаторами, но, безусловно, через какое-то время я это сделаю», — отметил Трамп.

Ранее CNN сообщил, что Белый дом готовится объявить в четверг, 29 декабря, о введении против России ряда мер в ответ на якобы ее вмешательство в процесс выборов в США. По информации телеканала, эти действия будут включать в себя расширение санкций и дипломатические меры. Также, как ожидается, могут быть названы лица, связанные с «российской кампанией дезинформации» по использованию украденных данных с целью повредить избирательному процессу кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Американские официальные лица также заявили, что

правительство планирует «некоторые внезапные действия» агентурного характера.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала.