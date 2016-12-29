Тормоза спасли: жертв теракта в Берлине могло быть больше

 

Фото: AP/Scanpix

Во время теракта в Берлине на рождественском рынке 19 декабря благодаря системе торможения автомобиль полностью остановился через 70-80 метров. К такому выводу пришла следственная группа под руководством генпрокурора Германии. Об этом сообщают немецкие СМИ.

19 декабря грузовик въехал на ярмарку в Берлине, где погибли 12 человек. Водителю удалось скрыться. Через два дня исполнителя теракта в Берлине, нашли в Италии, где его застрелила местная полиция.

Автоматическая система торможения срабатывает сразу после наезда на препятствие, самостоятельно включая тормоза.

В Берлине грузовик въехал в толпу на ярмарке, есть жертвы

Фото: В Берлине грузовик въехал в толпу на ярмарке, есть жертвы

«Именно эта техника спасла жизни», - утверждают в правительственных кругах в Берлине. Без подобной системы жертв было бы намного больше - во время аналогичного теракта во французской Ницце 14 июля 2016 года погибли более 80 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии задержали предполагаемого сообщника террориста.

Реклама

Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 34600 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Līvāni, 99000 EUR

reklama.vesti.lv

В точку! Какой вы друг в 5 словах в зависимости от знака Зодиака Wo&Men

В точку! Какой вы друг в 5 словах в зависимости от знака Зодиака

Аутсайдеры 2016 года: названы худшие гаджеты Hi-Tech

Аутсайдеры 2016 года: названы худшие гаджеты

Обычное зрелище в австралийском туалете Hi-Tech

Обычное зрелище в австралийском туалете

Пять средств от похмелья, о которых вы не знали Wo&Men

Пять средств от похмелья, о которых вы не знали

На Божену Рынску совершено нападение Showbiz

На Божену Рынску совершено нападение

Германия

TVNET спрашивает

Сколько денег ты планируешь потратить на новогодние подарки? 2

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PALĪGS/-DZE
PALĪGS/-DZE
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
EKSPORTA MENEDŽERIS/-E
EKSPORTA MENEDŽERIS/-E
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 