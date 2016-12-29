Тормоза спасли: жертв теракта в Берлине могло быть больше

Во время теракта в Берлине на рождественском рынке 19 декабря благодаря системе торможения автомобиль полностью остановился через 70-80 метров. К такому выводу пришла следственная группа под руководством генпрокурора Германии. Об этом сообщают немецкие СМИ.

19 декабря грузовик въехал на ярмарку в Берлине, где погибли 12 человек. Водителю удалось скрыться. Через два дня исполнителя теракта в Берлине, нашли в Италии, где его застрелила местная полиция.

Автоматическая система торможения срабатывает сразу после наезда на препятствие, самостоятельно включая тормоза.

































































Aizvērt В Берлине грузовик въехал в толпу на ярмарке, есть жертвы Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA Reuters/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA







«Именно эта техника спасла жизни», - утверждают в правительственных кругах в Берлине. Без подобной системы жертв было бы намного больше - во время аналогичного теракта во французской Ницце 14 июля 2016 года погибли более 80 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии задержали предполагаемого сообщника террориста.