Минобороны России прокомментировало карикатуры Charlie Hebdo

 

Фото: AP/Scanpix

Российское оборонное ведомство назвало карикатуры французского издания Charlie Hebdo на тему крушения самолета Ту-154 в Сочи «очередными испражнениями на бумагу». Об этом сообщает «Российская Газета» со ссылкой на официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова.

Напомним, что на одном из рисунков был изображен падающий самолет, а в верхнем левом и нижнем правом углах карикатуры надписи: «Плохие новости - Путина там не было».

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Второй рисунок также представляет собой падающий самолет, в салоне которого солист военного хора поет: «А-а-а-а-а-а».

«Репертуар хоров армии расширяется», - гласит подпись к рисунку.

«Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих - не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость - унизительно для нормального человека», - сказал Конашенков.

По его словам, если подобное «творчество» - и есть проявление подлинных «западных ценностей», то их обладатели и защитники обречены как минимум «на одиночество в будущем».

Ранее уполномоченный российского МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов назвал рисунки скандального издания «аберрацией сознания и утратой человеческого достоинства», а вице-спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая - «экстремизмом, который не имеет отношения к журналистике и творчеству».

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