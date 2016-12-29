Латвийские автоперевозчики уже не считают Россию целью №1

Россия уже не является главной конечной целью для латвийских автоперевозчиков, указал в интервью агентству ЛЕТА председатель правления Автотранспортной дирекции (ATД) Кристиан Годиньш.

«Анализируя данные с 2010 года, мы видим, что удельный вес перевозок в Россию и из России уменьшается. Если в свое время Россия была главной конечной целью, куда наши перевозчики везли грузы, то теперь на первое место вышла Германия, оставив Россию на втором месте... Падение грузоперевозок в Россию нашим перевозчикам удалось компенсировать перевозками в других странах. Это хорошая новость. А не столь хорошая новость в том, что, что кроме ЕС других действительно хороших альтернатив российскому рынку в автоперевозках мы не видим», - сказал он.

Положительная динамика в объемах грузоперевозок наблюдается также в перевозках во Францию и Испанию, небольшой прирост есть у перевозок в Турцию и Белоруссию. «С Польшей же, к которой у нас есть большой интерес, мы не можем договориться о дополнительных разрешениях, позволяющих возить грузы третьих стран», - отметил Годиньш.

Конкуренция между перевозчиками из разных стран острая.

Латвийские перевозчики стараются предлагать более низкие цены, добавил он.

При этом страны ЕС стараются с помощью различных механизмов защитить свои рынки перевозок, например, вводя минимальную ставку почасовой оплаты труда на территории страны также в отношении иностранных компаний или применяя очень большие штрафы за нарушения.

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Что касается самых больших сегментов грузов, то латвийские автоперевозчики перевозят много древесины, сельскохозяйственных товаров, электроники.

По прогнозам руководителя АТД, в 2017 году объем латвийских грузов в автоперевозках возрастет. В 2015 году по сравнению с 2014 он вырос на 8%, в 2016 году годовой прирост прогнозируется в размере 5%. В 2017 году он может оказаться меньше 5%, но все равно будет.

На его взгляд, латвийские автоперевозчики в целом успешно приспособились к новой ситуации на рынке после введения эмбарго и ситуации в российской экономике.

«Мы пытаемся работать и на совсем новых рынках. В этом году было 300 разрешений на перевозки в Монголию. Мы продолжаем работу с Марокко, ИорданиейЮ Тунисом, Израилем и другими странами. Это новые рынки, но было бы наивно думать, что в перевозках в них начнется огромная активность. Во-первых, они находятся очень далеко, во-вторых, они никогда не смогут компенсировать падение в России. Поэтому очень логичным было найти компенсирование тут же, поблизости, и это удалось. Поэтому я сказал бы, что в целом переориентирование прошло успешно», - указал глава АТД.