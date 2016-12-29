Минобороны РФ не исключает версию теракта на борту Ту-154

Следов пожара или взрыва на телах погибших пассажиров Ту-154 и фрагментах самолета, разбившегося в районе Сочи, не обнаружено, сообщил начальник Службы безопасности полетов авиации ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

«Нет», - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, есть ли на обломках и телах пассажиров следы взрыва или пожара. Представитель Минобороны подтвердил еще раз, что версия теракта исключена.

В то же время он заявил, что версия теракта в виде механического воздействия не исключается, добавил собеседник агентства.

«Кроме взрыва на борту, могло быть какое-то механическое воздействие, не обязательно теракт был связан со взрывом»,

- сказал Байнетдинов, подчеркнув, что версия теракта не исключается, но не рассматривается в числе основных.

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Комиссия по расследованию катастрофы рассматривает около семи версий произошедшей трагедии. «Приоритетной версии нет. В начале работы было более пятнадцати версий. Количество версий сузилось после анализа бортовых накопителей. Осталось где-то вполовину меньше», - сказал собеседник агентства.

Говоря о содержании этих версий, генерал отметил, что «они стандартные: человеческий фактор, отказ авиационной техники, внешние факторы - сдвиг ветра и орнитологический». «Говорить о об основных версиях преждевременно, так как любое авиационное происшествие имеет многофакторность: здесь и техника, и человеческий фактор, и в том числе внешние воздействие», - добавил он.

По его словам, графическая модель катастрофы будет создаваться в течение 10-20 дней. «Мы сузили круг версий после предварительной расшифровки.

В течение 10-20 дней будем строить графическую модель, моделировать. Потом сопоставлять все факты», - сказал Байнетов.

Генерал добавил, что несмотря на завершение основной фазы поисковой операции на месте катастрофы Ту-154, работы в Черном море продолжаются, для окончательных выводов нужны дополнительные фрагменты самолета.

Выкладка ранее найденных фрагментов уже началась. Накануне сообщалось, что найдены 12 крупных и 1547 мелких фрагментов самолета. В четверг, 29 декабря, глава Минтранса РФ Максим Соколов, возглавляющий комиссию по расследованию катастрофы, сообщил, что со дна Черного моря подняты 13 крупных и почти две тысячи мелких обломков самолета, а также более 230 фрагментов тел погибших. Он добавил, что район катастрофы обследован полностью и «все, что связано с крушением» и выяснением причин катастрофы (двигатели, шасси), уже поднято.

Расшифровка черных ящиков займет 10 суток, окончательные выводы о причинах ЧП назовут через месяц

Комиссия по расследованию катастрофы рассчитывает найти причину трагедии «в течение месяца», добавил представитель Минобороны. «Окончательные выводы о причинах авиационного происшествия мы надеемся сделать не ранее 30 суток», - сказал Байнетдинов.

По его словам, чтобы детально изучить все параметры работы двигателей, самолетных систем, в целом проанализировать весь полет, понадобится не менее 10 суток.

Генерал отметил, что в среду, 28 декабря, был обнаружен "второй "черный ящик" разбившегося Ту-154, который был доставлен в Москву. В этот же день в лаборатории 30-го научно-исследовательского института ВКС началась его расшифровка.

Помимо двух основных аварийных самописцев на борту рухнувшего Ту-154 был также и третий - эксплуатационный, отметил он. По его словам, этот агрегат записывает параметры полетов. «Третьего аварийного накопителя нет», - подчеркнул Байнетдинов. Эксплуатационный накопитель, по его словам, большой роли не играет.

Судьбу 92 находившихся на борту Ту-154 решили 10 секунд

Байнетдинов также сообщил, что уровень подготовки экипажа разбившегося самолета был достаточно высоким, однако внештатная ситуация на борту развивалась очень быстро - в течение всего 10 секунд. «По оценке на сегодняшний день, экипаж был готов к выполнению полета. Уровень его квалификации соответствовал выполнению полетного задания», - сказал генерал.

По его словам, командир экипажа майор Волков имел общий налет около четырех тысяч часов, на данном типе самолета - более полутора тысяч часов. За этот год его общий налет составил более 600 часов, так что уровень подготовки экипажа у военных сомнений не вызывает.

По словам Байнетдинова, весь полет Ту-154 перед падением длился всего около 70 секунд, в течение 10 из которых на борту развивалась нештатная ситуация. Это было установлено в результате анализа параметрической информации, а также на основании разбора одной из фраз, которую произнес командир воздушного судна.

Идентификация жертв катастрофы займет месяц

Опознание останков погибших в катастрофе Ту-154 займет около четырех недель, заявил ТАСС первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян. По его словам, на данный момент уже взяты биологические материалы у всех родственников погибших. «Мы рассчитываем, что в срок до четырех недель все необходимые процедуры будут проведены», - заявил представитель Минздрава РФ.

Авиакатастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка (Доктор Лиза), а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим» в Сирии. Обломки самолета были найдены спустя несколько часов в 1,5 километра от побережья в районе Сочи на глубине 50-100 метров.

По факту крушения самолета СК РФ расследует уголовное дело по ст. 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия»).