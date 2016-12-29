Минобороны РФ не исключает версию теракта на борту Ту-154

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Marina Lystseva/TASS/Scanpix

Следов пожара или взрыва на телах погибших пассажиров Ту-154 и фрагментах самолета, разбившегося в районе Сочи, не обнаружено, сообщил начальник Службы безопасности полетов авиации ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

Еще по этой теме

«Нет», - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, есть ли на обломках и телах пассажиров следы взрыва или пожара. Представитель Минобороны подтвердил еще раз, что версия теракта исключена.

В то же время он заявил, что версия теракта в виде механического воздействия не исключается, добавил собеседник агентства.

«Кроме взрыва на борту, могло быть какое-то механическое воздействие, не обязательно теракт был связан со взрывом»,

- сказал Байнетдинов, подчеркнув, что версия теракта не исключается, но не рассматривается в числе основных.

Еще по этой теме
Уникальные кадры: подводное обследование разбившегося ТУ-154

Уникальные кадры: подводное обследование разбившегося ТУ-154

Прошли похороны первой опознанной жертвы катастрофы Ту-154

Прошли похороны первой опознанной жертвы катастрофы Ту-154

Падение ТУ-154: названа версия роковой ошибки

Падение ТУ-154: названа версия роковой ошибки

Комиссия по расследованию катастрофы рассматривает около семи версий произошедшей трагедии. «Приоритетной версии нет. В начале работы было более пятнадцати версий. Количество версий сузилось после анализа бортовых накопителей. Осталось где-то вполовину меньше», - сказал собеседник агентства.

Говоря о содержании этих версий, генерал отметил, что «они стандартные: человеческий фактор, отказ авиационной техники, внешние факторы - сдвиг ветра и орнитологический». «Говорить о об основных версиях преждевременно, так как любое авиационное происшествие имеет многофакторность: здесь и техника, и человеческий фактор, и в том числе внешние воздействие», - добавил он.

По его словам, графическая модель катастрофы будет создаваться в течение 10-20 дней. «Мы сузили круг версий после предварительной расшифровки.

В течение 10-20 дней будем строить графическую модель, моделировать. Потом сопоставлять все факты», - сказал Байнетов.

Генерал добавил, что несмотря на завершение основной фазы поисковой операции на месте катастрофы Ту-154, работы в Черном море продолжаются, для окончательных выводов нужны дополнительные фрагменты самолета.

Выкладка ранее найденных фрагментов уже началась. Накануне сообщалось, что найдены 12 крупных и 1547 мелких фрагментов самолета. В четверг, 29 декабря, глава Минтранса РФ Максим Соколов, возглавляющий комиссию по расследованию катастрофы, сообщил, что со дна Черного моря подняты 13 крупных и почти две тысячи мелких обломков самолета, а также более 230 фрагментов тел погибших. Он добавил, что район катастрофы обследован полностью и «все, что связано с крушением» и выяснением причин катастрофы (двигатели, шасси), уже поднято.

Расшифровка черных ящиков займет 10 суток, окончательные выводы о причинах ЧП назовут через месяц

Комиссия по расследованию катастрофы рассчитывает найти причину трагедии «в течение месяца», добавил представитель Минобороны. «Окончательные выводы о причинах авиационного происшествия мы надеемся сделать не ранее 30 суток», - сказал Байнетдинов.

По его словам, чтобы детально изучить все параметры работы двигателей, самолетных систем, в целом проанализировать весь полет, понадобится не менее 10 суток.

Генерал отметил, что в среду, 28 декабря, был обнаружен "второй "черный ящик" разбившегося Ту-154, который был доставлен в Москву. В этот же день в лаборатории 30-го научно-исследовательского института ВКС началась его расшифровка.

Помимо двух основных аварийных самописцев на борту рухнувшего Ту-154 был также и третий - эксплуатационный, отметил он. По его словам, этот агрегат записывает параметры полетов. «Третьего аварийного накопителя нет», - подчеркнул Байнетдинов. Эксплуатационный накопитель, по его словам, большой роли не играет.

Судьбу 92 находившихся на борту Ту-154 решили 10 секунд

Байнетдинов также сообщил, что уровень подготовки экипажа разбившегося самолета был достаточно высоким, однако внештатная ситуация на борту развивалась очень быстро - в течение всего 10 секунд. «По оценке на сегодняшний день, экипаж был готов к выполнению полета. Уровень его квалификации соответствовал выполнению полетного задания», - сказал генерал.

По его словам, командир экипажа майор Волков имел общий налет около четырех тысяч часов, на данном типе самолета - более полутора тысяч часов. За этот год его общий налет составил более 600 часов, так что уровень подготовки экипажа у военных сомнений не вызывает.

По словам Байнетдинова, весь полет Ту-154 перед падением длился всего около 70 секунд, в течение 10 из которых на борту развивалась нештатная ситуация. Это было установлено в результате анализа параметрической информации, а также на основании разбора одной из фраз, которую произнес командир воздушного судна.

Идентификация жертв катастрофы займет месяц

Опознание останков погибших в катастрофе Ту-154 займет около четырех недель, заявил ТАСС первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян. По его словам, на данный момент уже взяты биологические материалы у всех родственников погибших. «Мы рассчитываем, что в срок до четырех недель все необходимые процедуры будут проведены», - заявил представитель Минздрава РФ.

Авиакатастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка (Доктор Лиза), а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим» в Сирии. Обломки самолета были найдены спустя несколько часов в 1,5 километра от побережья в районе Сочи на глубине 50-100 метров.

По факту крушения самолета СК РФ расследует уголовное дело по ст. 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия»).

Реклама

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 279650 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 250800 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 77000 EUR

reklama.vesti.lv

Юная звезда в теле покоряет мир: новой модели plus size всего 19 Wo&Men

Юная звезда в теле покоряет мир: новой модели plus size всего 19

Джоли сделала подарок Питту на Рождество Wo&Men

Джоли сделала подарок Питту на Рождество

В сети рассказали о поводах удалиться из Facebook Hi-Tech

В сети рассказали о поводах удалиться из Facebook

Обычное зрелище в австралийском туалете Hi-Tech

Обычное зрелище в австралийском туалете

Сергей Безруков признал всех своих детей Wo&Men

Сергей Безруков признал всех своих детей

Авиакатастрофы

TVNET спрашивает

Сколько денег ты планируешь потратить на новогодние подарки? 2

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU ATTIECĪBU UN PĀRDOŠANA ...
KLIENTU ATTIECĪBU UN PĀRDOŠANA ...
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 