Путин и Эрдоган остались довольны соглашением о перемирии в Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом соглашение о перемирии в Сирии и подготовку к переговорам в Астане, сообщает пресс-служба Кремля.

«Выражено удовлетворение достигнутыми при посредничестве России и Турции договоренностями между сирийским правительством и так называемой умеренной оппозицией о прекращении боевых действий на всей территории Сирии и переходе к политическому урегулированию. В этом контексте подчеркнута важность предпринимаемых усилий по организации переговорного процесса в Астане», — указывается в сообщении.

Стороны высказались за дальнейшее укрепление взаимодействия на антитеррористическом направлении и, в частности, отметили, что «перемирие не распространяется на террористические группировки, прежде всего ИГИЛ (запрещено в РФ)».

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Кроме того, были затронуты также некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

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Сегодня Путин заявил, что правительство Сирии и вооруженная оппозиция подписали договор о прекращении огня.

Стороны конфликта выразили готовность начать мирные переговоры.

Глава Минобороны Сергей Шойгу установил режим прекращения огня с 00:00 30 декабря. Отряды, подписавшие договор о прекращении огня в Сирии, включают в себя около 60 тыс. человек. Также Путин согласился с предложением Минобороны сократить военное присутствие РФ в Сирии.