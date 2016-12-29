Убийство посла России: СМИ нашли в деле девушку по вызову

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Россиянка, которую сегодня допросили в Москве по делу об убийстве российского посла в Анкаре, могла подрабатывать девушкой по вызову, пишет Hurriyet.

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По данным СМИ, у нее и убийцы Мевлюта Алтынташа в течение длительного времени были сексуальные отношения. На допросе женщину и спрашивали о ее отношениях с ним.

Издание отмечает, что онв находилась в Анкаре, где и общалась с Алтынташем. Однако незадолго до покушения на дипломата девушка покинула турецкую столицу и отправилась в Москву.

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Посла России в Турции застрелили на открытии выставки в Анкаре 19 декабря. Убийца, 22-летний Мевлют Алтынташ, выкрикивал лозунги в защиту Алеппо. Нападавшего застрелили правоохранители.


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