В редакции скандально известного журнала Charlie Hebdo работают десятки людей, но один из них имеет непосредственное отношение к России.

Писатель Егор Гран работает в редакции известного своим черным юмором журнала Charlie Hebdo с 2011 года. Он занимает должность приглашенного автора и, в частности, пишет материалы в рубрику «Мир».

Одна из последний его статей в издании касается действий России в Сирии. В этом материале Гран сравнивает древнеримскую империю и современные амбиции Москвы, передает Life.ru.

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