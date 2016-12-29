В Бразилии без вести пропал греческий посол

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Посол Греции в Бразилии Кириакос Амиридис пропал без вести в Рио-де -Жанейро, сообщает телеканал Globo.

В Рио глава дипломатической миссии приехал из столицы страны Бразилиа, чтобы провести рождественские каникулы. О его исчезновении сообщила супруга, которая не смогла связаться с ним по телефону.

Полиция ведет поиски дипломата, власти обратились за помощью к населению.

Последний раз его видели 26 декабря, тогда же с ним связывались по SMS.

Отмечается, что официально Амиридис ушел на праздники и должен появиться на рабочем месте не ранее 9 января.

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Поиском греческого посла занимается бразильская полиция, а также министерство иностранных дел страны.

Амиридис занял должность посла в январе 2016 года. С 2001 по 2004 год он был генеральным консулом Греции в Рио.


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