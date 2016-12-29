Трамп назвал два правила своей администрации

Избранный президент США Дональд Трамп назвал два правила, которым будет следовать его администрация, — «покупай американское» и «нанимай американцев». Об этом политик написал в четверг, 29 ноября, на своей странице в Instagram.
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26 декабря соратник Трампа, бывший спикер Конгресса США Ньют Гингрич заявил, что новый американский лидер может отменить после инаугурации около 70 процентов указов, подписанных президентом Бараком Обамой.
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Выборы американского президента состоялись 8 ноября, победу на них одержал республиканец Дональд Трамп.
К исполнению своих обязанностей он приступит после инаугурации, намеченной на 20 января.