Трамп назвал два правила своей администрации

 

Фото: AP/Scanpix

Избранный президент США Дональд Трамп назвал два правила, которым будет следовать его администрация, — «покупай американское» и «нанимай американцев». Об этом политик написал в четверг, 29 ноября, на своей странице в Instagram.

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26 декабря соратник Трампа, бывший спикер Конгресса США Ньют Гингрич заявил, что новый американский лидер может отменить после инаугурации около 70 процентов указов, подписанных президентом Бараком Обамой.

Twitter

My Administration will follow two simple rules: BUY AMERICAN and HIRE AMERICAN! #USA

A photo posted by Donald J. Trump (@realdonaldtrump) on

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К исполнению своих обязанностей он приступит после инаугурации, намеченной на 20 января.

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