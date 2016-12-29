Украина ввела новые санкции против России

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел дополнительные санкции против граждан России и российских юридических лиц. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

«Применены санкции против лиц, незаконно избранных в Государственную Думу России по результатам так называемых выборов, проведенных оккупационными властями на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, членов так называемых избирательных комиссий», — отмечается в сообщении НБО.

Ограничения также будут введены против предприятий в Крыму, зарегистрированных по российскому законодательству, и бывших руководителей Украины, объявленных в розыск. Кроме того, санкции касаются должностных лиц российских правоохранительных органов и судов, причастных к задержаниям граждан Украины на территории России.

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Киев вводил в действие расширенные антироссийские санкции в конце октября. Тогда в санкционный список были внесены 167 предприятий.

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В сентябре МИД Украины осудил проведение выборов в Госдуму на территории Крыма. Ранее в том же месяце в Верховной Раде было зарегистрировано постановление о признании выборов в нижнюю палату российского парламента нелегитимными из-за голосования на полуострове.

Осенью 2015 года президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел ограничения против нескольких сотен российских физических и юридических лиц.

Санкции в отношении юрлиц предусматривают блокировку активов, приостановление выполнения экономических

и финансовых обязательств.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года, в ходе которого подавляющее большинство участвовавших в голосовании избирателей поддержали такое решение.

Киев отказался признать результаты голосования. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.


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