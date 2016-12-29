Штаб Трампа требует доказать влияние России на выборы в США

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: AP/Scanpix

Команда избранного президента США Дональда Трампа призвала уходящую администрацию Барака Обамы обнародовать факты, которые доказывали бы причастность кого-либо к кибератакам в период выборов.

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По словам представителя переходной команды Трампа, именно так «ФБР и другие агентства сделали в прошлом».

Он напомнил, что немало политиков левого толка пытаются поставить под сомнение победу Трампа и то, «насколько большой эта победа была».

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В среду телеканал CNN сообщил со ссылкой на чиновников из администрации, что Обама планирует объявить о новых санкциях против России из-за якобы причастности Москвы к хакерским атакам.

Трамп, комментируя призывы ввести антироссийские санкции, отметил, что американцам «следует заняться своими жизнями».

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В октябре американская разведка заявила, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Владимир Путин отметил, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.

Как заявили в МИД, подобными заявлениями администрация Обамы ищет оправдание для собственного провала. В ведомстве подчеркнули, что Москва ответит на возможные новые санкции Вашингтона.


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