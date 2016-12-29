В Дамаске снова обстреляли российское посольство

 

Фото: AP/Scanpix

МИД России сообщил, что российское посольство в Дамаске подверглось обстрелу, назвав инцидент «недопустимым и заслуживающим решительного осуждения».

Как сообщается на сайте российского МИДа, во второй половине дня в четверг, 29 декабря, мина, выпущенная из контролируемого боевиками пригорода Дамаска, попала на территорию российского посольства около входа в консульский отдел. Взрыв нанес «незначительный материальный ущерб», пострадавших нет.

«Попытки экстремистов сорвать усилия по обеспечению режима прекращения боевых действий на территории САР должны быть пресечены»,

— подчеркнул МИД.

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В Дамаске обстреляли посольство России

Накануне МИД России также сообщал об обстрелах российского посольства в Дамаске. Как уточняло ведомство, обстрелы произошли в 13:00 и 13:19.

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Одна мина упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий дипмиссии, вторая — в непосредственной близости от ее территории. В связи с этим МИД констатировал «сохранение реальной угрозы посольству России и его сотрудникам со стороны тергруппировок, окопавшихся в ближайших пригородах Дамаска».

Посольство России в Дамаске регулярно подвергается обстрелам. В частности, 28 октября по комплексу посольства было выпущено два минометных снаряда. 13 октября минометному обстрелу подвергся район, в котором находится российская дипмиссия. Еще один обстрел произошел 3 октября, тогда одна из мин разорвалась непосредственно на территории посольства вблизи жилого комплекса.


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