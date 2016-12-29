Ворона украла паспорт у эстонца на границе с Россией

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

Ворона украла паспорт у гражданина Эстонии на автомобильном пункте пропуска Ивангород в Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного таможенного управления ФТС России.

Во время процедуры таможенного оформления транспортного средства гражданин Эстонии достал паспорт, однако подлетевшая ворона внезапно выхватила документ и взмыла вверх.

Свидетелями инцидента стали должностные лица таможенного поста. Они попытались помочь гражданину, были привлечены кинологи со служебными собаками. Однако все попытки поймать птицу окончились неудачей.

Был вызван наряд полиции и составлено заявление по утрате паспорта.

В полиции Ивангорода гражданину дали адрес эстонского консульства в Санкт-Петербурге. После получения новых бумаг он вернулся домой.

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Паспорт нашелся спустя два дня. Ворона бросила его недалеко от пешеходного пункта пропуска. Документ стал недействительным, так как птица вырвала из него один лист.

4 мая ворона утащила четырехмесячного щенка породы чихуахуа у жительницы австралийского Мельбурна. По ее словам, птица схватила питомицу лапами и улетела.


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