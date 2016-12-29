Банки спишут кредиты семьям погибших в катастрофе Ту-154

«Сбербанк» и другие банки приняли решение списать долги и кредиты семьям погибших при крушении военного Ту-154. Об этом решении объявил министр транспорта РФ, председатель комиссии по расследованию авиакатастрофы Максим Соколов.
- Минобороны РФ не исключает версию теракта на борту Ту-154 сегодня
- Море начало выбрасывать останки жертв катастрофы Ту-154 на берег сегодня
- Авария Ту-154. Завершены основные поисковые работы сегодня
- Третий черный ящик Ту-154 оказался разрушен сегодня
- Найдены повреждения двигателя упавшего Ту-154 сегодня
- Латвийский эксперт об аварии Ту-154: «Поспешных выводов никто не хочет...» сегодня
- Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на крушение Ту-154 вчера
- Падение ТУ-154: названа версия роковой ошибки вчера
- Прошли похороны первой опознанной жертвы катастрофы Ту-154 вчера
- Уникальные кадры: подводное обследование разбившегося ТУ-154 вчера
- Сенатор в эфире выгнал украинского политолога за неуважение к гибели Ту-154 вчера
- Из воды подняли второй черный ящик Ту-154 вчера
- Расшифрованы записи самописца Ту-154: «Закрылки, сука! Командир, падаем!» 27 декабря 2016 г.
- В распоряжении следствия оказалась видеозапись падения Ту-154 27 декабря 2016 г.
"Сбербанк" принял решение о списании долгов и кредитов погибших", - цитирует министра РБК. Соколов уточнил, что близким родственникам жертв крушения надлежит подать соответствующие заявления, которые будут приниматься как в "Сбербанке", так и в специально созданных штабах Минобороны и Минтруда.
В пресс-службе "Сбербанка" подтвердили эту информацию: "Правление "Сбербанка" приняло решение о списании кредитов и процентов по ним всех погибших в авиакатастрофе самолета ТУ-154.Еще по этой теме
Накануне, 28 декабря, выплаты семьям жертв авиакатастрофы начала страховая компания СОГАЗ. В компании уточнили, что размер выплат семье каждого погибшего военнослужащего составит в общей сложности более 5,8 млн рублей. Ранее предполагалось, что семьи военных могут рассчитывать на 7,8 млн рублей, а гражданских, которых среди жертв было большинство, - максимум на 3 млн рублей.
В ВТБ сообщили о проведении выплат страхового возмещения родственникам погибших с 31 декабря по 8 января.
Авиакатастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - 64 члена ансамбля песни и пляски имени Александрова и его руководитель Валерий Халилов, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, а также военнослужащие, три съемочных группы (телеканалов НТВ, «Звезда» и Первого канала), Елизавета Глинка, которая везла в Сирию медикаменты, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и восемь членов экипажа.