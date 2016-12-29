Банки спишут кредиты семьям погибших в катастрофе Ту-154

 

Фото: Artur Lebedev/TASS/Scanpix

«Сбербанк» и другие банки приняли решение списать долги и кредиты семьям погибших при крушении военного Ту-154. Об этом решении объявил министр транспорта РФ, председатель комиссии по расследованию авиакатастрофы Максим Соколов.

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"Сбербанк" принял решение о списании долгов и кредитов погибших", - цитирует министра РБК. Соколов уточнил, что близким родственникам жертв крушения надлежит подать соответствующие заявления, которые будут приниматься как в "Сбербанке", так и в специально созданных штабах Минобороны и Минтруда.

В пресс-службе "Сбербанка" подтвердили эту информацию: "Правление "Сбербанка" приняло решение о списании кредитов и процентов по ним всех погибших в авиакатастрофе самолета ТУ-154.

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Накануне, 28 декабря, выплаты семьям жертв авиакатастрофы начала страховая компания СОГАЗ. В компании уточнили, что размер выплат семье каждого погибшего военнослужащего составит в общей сложности более 5,8 млн рублей. Ранее предполагалось, что семьи военных могут рассчитывать на 7,8 млн рублей, а гражданских, которых среди жертв было большинство, - максимум на 3 млн рублей.

В ВТБ сообщили о проведении выплат страхового возмещения родственникам погибших с 31 декабря по 8 января.

Авиакатастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - 64 члена ансамбля песни и пляски имени Александрова и его руководитель Валерий Халилов, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, а также военнослужащие, три съемочных группы (телеканалов НТВ, «Звезда» и Первого канала), Елизавета Глинка, которая везла в Сирию медикаменты, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и восемь членов экипажа.


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