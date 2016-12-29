США высылают 35 российских дипломатов, введены новые санкции

 

Фото: REUTERS/Scanpix

США в четверг, 29 декабря, приняли решение выслать 35 российских дипломатов и закрыть два строения, используемые российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Об этом сообщает Reuters.

Высокопоставленный американский чиновник назвал это «ответом на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России».

Чиновник, выступая на условиях анонимности, сообщил агентству, что у российских дипломатов есть 72 часа, чтобы покинуть Соединенные Штаты.

Еще по этой теме
США введут санкции в отношении еще 23 российских компании из-за Украины

США введут санкции в отношении еще 23 российских компании из-за Украины

СМИ: США огласят санкции против РФ за кибератаки

СМИ: США огласят санкции против РФ за кибератаки

Трамп призвал США «заняться своей жизнью» вместо санкций против России

Трамп призвал США «заняться своей жизнью» вместо санкций против России

Доступ к двум строениям будет закрыт всем российским должностным лицам начиная с полудня пятницы, 30 декабря.

Реклама

Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Jūrmala, 330000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 124300 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 32000 EUR

reklama.vesti.lv

Неудачный прыжок на обледеневшем батуте сделал девочку звездой Hi-Tech

Неудачный прыжок на обледеневшем батуте сделал девочку звездой

Сергей Безруков признал всех своих детей Wo&Men

Сергей Безруков признал всех своих детей

Автопилот Tesla предупредил об аварии за секунду до нее Hi-Tech

Автопилот Tesla предупредил об аварии за секунду до нее

Шепелев написал о варварских методах лечения Жанны Фриске Showbiz

Шепелев написал о варварских методах лечения Жанны Фриске

Джоли сделала подарок Питту на Рождество Wo&Men

Джоли сделала подарок Питту на Рождество

TVNET спрашивает

Сколько денег ты планируешь потратить на новогодние подарки? 2

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 