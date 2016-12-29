США высылают 35 российских дипломатов, введены новые санкции

США в четверг, 29 декабря, приняли решение выслать 35 российских дипломатов и закрыть два строения, используемые российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Об этом сообщает Reuters.

Высокопоставленный американский чиновник назвал это «ответом на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России».

Чиновник, выступая на условиях анонимности, сообщил агентству, что у российских дипломатов есть 72 часа, чтобы покинуть Соединенные Штаты.

Еще по этой теме

Доступ к двум строениям будет закрыт всем российским должностным лицам начиная с полудня пятницы, 30 декабря.