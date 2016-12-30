Асад заверил Путина в готовности соблюдать перемирие в Сирии

Башар Асад
 

Башар Асад. Фото: REUTERS/Scanpix

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, в ходе которого глава Сирии выразил готовность к соблюдению перемирия. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, в разговоре главы государств дали высокую оценку достигнутым при посредничестве России и Турции договоренностям о прекращении огня и переходе к политическому процессу в Сирии.

Кроме того, Путин и Асад высказали общее мнение, что запуск переговоров между враждующими сторонами «явился бы важным шагом на пути окончательного разрешения кризиса».

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Шойгу: режим прекращения огня в Сирии начнется 30 декабря

Режим прекращения огня в Сирии начнет действовать с полуночи в пятницу, 30 декабря, сообщил ранее на встрече с Путиным министр обороны Сергей Шойгу. К перемирию присоединятся отряды более 60 тыс. боевиков. Организации, которые не прекращают боевые действия, переходят в разряд террористических, подчеркнул Шойгу.

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Документы между правительством и оппозицией в Сирии о прекращении огня были подписаны 29 декабря, заявил Путин. Договоренности подразумевают также принятие комплекса мер по контролю над режимом прекращения огня и заявления о готовности к началу мирных переговоров по урегулированию ситуации в стране.

Путин назвал установление перемирия результатом работы России с Турцией и Ираном. По словам Путина, в ходе встречи министров иностранных дел в Москве Россия, Турция и Иран «взяли на себя обязательство не только по контролю, но и по гарантиям мирного процесса урегулирования в Сирийской Республике».

При этом Путин отметил, что достигнутые договоренности, несмотря на «заметный результат», являются хрупкими и требуют особого внимания.


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