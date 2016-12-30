Обама объяснил причину ввода новых санкций против России

 

Фото: AP/Scanpix

Санкции против России стали «необходимым и адекватным ответом на попытки навредить интересам США путем нарушения установленных международных норм поведения». Об этом говорится в исполнительном указе президента США Барака Обамы, опубликованном на сайте Белого дома.

В документе утверждается, что Россия использовала кибератаки «для подрыва избирательных процессов и институтов» в стране.

В качестве оснований для введения санкций указаны нанесение вреда компьютерным сетям, взлом организаций и объектов критически важной инфраструктуры, создание помех в работе компьютерных сетей, перераспределение или хищение средств, а также кража торговых секретов, персональной или финансовой информации.

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29 декабря президент США ввел санкции против ФСБ, ГРУ, еще ряда организаций, а также шести физических лиц, объяснив это кибератаками на избирательную систему Соединенных Штатов со стороны России.

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В США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в предвыборную кампанию. В Кремле эти обвинения последовательно отвергают. 16 октября этого года президент России Владимир Путин заявил, что США создают образ врага в виде России для его использования в ходе избирательной кампании.


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