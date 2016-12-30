Выдворяемые из США дипломаты столкнулись с проблемами: дано 72 часа, а билетов нет

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Российские дипломатические работники, которых власти США высылают из страны, сталкиваются с трудностями при покупке билетов в Россию. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

«Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют», — сказал собеседник агентства.

Дипломаты, по его словам, будут вынуждены в ближайшее время добираться из Вашингтона до Нью-Йорка, где шансов найти свободное место на рейс в Москву больше.

Источник предположил, что дипломаты, скорее всего, проведут новогоднюю ночь в самолете.

«Это стало большой неожиданностью, люди готовились отмечать Новый год», — отметил он.

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Еще один собеседник агентства сообщил, что вокруг «дачи» российского постпредства в Нью-Йорке наблюдается скопление полиции. «Это, конечно, не оцепление, вертолеты не летают, но тем не менее впечатляет», — рассказал он.

В четверг, 29 декабря, Соединенные Штаты решили выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам для отдыха, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде.

Эта мера заявлена как «ответ на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России».

В тот же день президент США Барак Обама объявил о введении новых санкций против ФСБ, ГРУ, еще ряда организаций, а также шести физических лиц, объяснив это кибератаками на избирательную систему Соединенных Штатов со стороны России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия даст адекватный ответ на новые санкции. Введение ответных мер анонсировала и официальный представитель МИД Мария Захарова.

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