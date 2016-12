Трамп прокомментировал санкции США против России двумя фразами

Комментарий новоизбранного президента США по поводу санкций был коротким. «Пришло время для нашей страны перейти к большим и лучшим вещам», - говорится в заявлении Трампа, которое цитирует Politico. «Тем не менее в интересах нашей страны и ее великого народа я встречусь с лидерами разведывательного сообщества на следующей неделе, чтобы получить новую информацию об этой ситуации», - добавил республиканец.

Ранее Трамп скептически относился к докладам американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы в США путем взлома серверов Национального комитета Демократической партии, а также почтового ящика Джона Подесты - главы избирательного штаба кандидата-демократа Хиллари Клинтон. Так, в середине декабря избранный президент назвал смехотворными заявления о том, что во время предвыборной кампании ему оказывали помощь хакеры, связанные с российскими властями. Переходная команда республиканца отвергла подобные обвинения, рассматривая их как попытку демократов делигитимизировать свое президентство еще до вступления в полномочия, которое должно произойти 20 января 2017 года.

В свою очередь, Обама после введения санкций призвал всех американцев с опасением относиться к действиям России.

Также президент США предупредил о возможном расширении ограничительных мер. "Эти действия (санкции, введенные из-за хакерских атак. - Прим. NEWSru.com) не являются полным ответом на агрессивные действия России. Мы продолжим предпринимать различные действия в то время и в том месте, которое выберем сами, некоторые из них (действий. - Прим. NEWSru.com) не будут публичны", - заявил американский лидер.

Между тем помощник избранного президента Келлиэнн Конуэй считает, что введенные администрацией Обамы санкции в отношении России направлены на деле против Трампа. «Даже те, кто симпатизирует президенту Обаме по большинству позиций, указывают, что то, что он сделал сегодня, является частью мер, которые можно назвать стремлением «загнать в угол» избранного президента Трампа», - цитирует ее заявление телеканал CNN. Конуэй отметила, что «жаль, нельзя не думать, что здесь замешана политика». По ее словам,

«это не способ мирного перехода власти на демократической основе».

Министерство финансов США в четверг, 29 декабря объявило о введении новых санкций против России в связи с приписываемыми ей хакерскими атаками. Соответствующий указ подписал президент Барак Обама. В рамках ограничительных мер были объявлены персонами нон грата 35 российских дипломатов, а также внесены в черный список шесть частных лиц и пять организаций, включая ФСБ и ГРУ. Санкции подразумевают блокирование имущества и запрет на въезд в США.

В администрации Обамы опасаются, что Трамп отменит санкции с приходом в Белый дом, а следующей мишенью кибератак станет Европа

В то же время есть вероятность, что Трамп с приходом в Белый дом отменит введенные против РФ санкции и вернет российским спецслужбам доступ на территорию США, но это будет неразумно, сообщил Reuters высокопоставленный американский чиновник.

По словам представителей администрации Обамы, которые участвовали в созванной после принятия ограничительных мер конференции, нет причин верить, что Россия прекратит вмешательство в выборы США и других стран. «Мы считаем эти шаги важными, потому что Россия не собирается останавливаться», - заявил один из чиновников. «У нас есть все подтверждения, что они вмешаются в демократические выборы в других странах, включая некоторых из наших европейских союзников», - отметил собеседник агентства.

США закрывает доступ к «дачам» российских дипломатов

Накануне также стало известно, что американские власти решили закрыть для России доступ к двум жилым комплексам в Нью-Йорке и Мэриленде, использовавшимся РФ для сбора разведданных, а также в качестве резиденций для российских агентов и дипломатов.

Один из участков находится на Лонг-Айленде, его площадь - 5,67 гектара. Советское правительство приобрело его в 1954 году, сообщает The Washington Post.

Накануне вечером возле этого поместья наблюдалось скопление автомобилей, а также входящих и выходящих из него людей. Неназванный источник сообщил корреспонденту The BuzzFeed на месте событий, что Госдепартамент «хорошо осведомлен об этой операции».

Представившийся «иностранным дипломатом» мужчина заявил, что участок был «собственностью Российской Федерации», отметив, что, по его мнению, для правительства США с точки зрения законодательства будет затруднительно предпринимать какие-либо меры. При этом собеседник издания выразил надежду, что с приходом Трампа в Белый дом отношения Москвы и Вашингтона улучшатся:

«После 20 января, когда избранный президент вступит в полномочия, ситуация будет намного лучше».

Другое поместье расположено в городе Сентервилл в штате Мэриленд, в живописном месте на берегу Чесапикского залива примерно в 100 км от Вашингтона. Его площадь равна 18,2 гектара. Он был куплен советским правительством в 1972 году. Рядом с главным зданием корреспондент обнаружил несколько машин, а также грузовой фургон без какой-либо маркировки. Журналист попытался попасть на территорию резиденции, но некая женщина заявила ему, что он находится на территории частной собственности.

Perhaps not surprisingly people who said they were from FBI and State Department not letting anyone close to Russian retreat this afternoon. pic.twitter.com/6ylvhM5j6C— Ian Duncan (@iduncan) 29 декабря 2016 г.