Названы продукты, которые подорожают в 2017 году

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Scanpix

Государственный институт аграрной экономики сделал прогноз на следующий год, согласно которому в Латвии вырастут цены на целый ряд пищевых продуктов. Какие продукты подорожают, и на чем придется экономить — выясняла корреспондент Латвийского радио 4 Юлиана Жуковская.

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Согласно прогнозам экспертов, 2017 год для сельскохозяйственной и пищевой индустрии будет «нервным». Так, из-за роста закупочных цен на мировых рынках, жители Латвии столкнутся с подорожанием молочных продуктов, кофе, растительного масла и апельсинов, и даже хлеба. Экономист Эдмунд Рудзитис отметил, что 2016 год был благоприятным для покупателей, по сравнению с тем, что ожидает их в 2017.

«Год для покупателей был хороший, потому что цены, в принципе, не росли. Но в следующем году все же будет умеренная инфляция.

Рост цен будет на молочные продукты и другие основные группы продуктов питания», — прокомментировал экономист.

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То, что в Латвии в 2017 году вырастут цены на молочные продукты, подтверждают и сами представители отрасли. Руководитель Латвийского союза молокопереработчиков Янис Шолкс сказал, что рост цен ожидается в первой половине следующего года.

«До какого уровня — пока трудно сказать. Есть признаки, что цена на молоко может и остановиться, но как все будет на самом деле — увидим после нового года», — сказал Шолкс.

Стоит отметить, что в 2017 году в Латвии подорожают и алкогольные напитки.

Об этом рассказал председатель правления Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Геннадий Клепиков. Каким будет это повышение — пока неизвестно, но любители горячительных напитков, скорее всего, ощутят его.

«Цены, конечно, поднимутся. Главной причиной будет повышение акциза с 1 марта 2017 года. В дополнение к этому цены поднимут и сами производители. Так что динамика цен будет направлена в сторону увеличения, вопрос только в масштабах», — указал Клепиков.

К счастью, есть ряд продуктов, которые не подвергнутся росту цен. Например, цены на яйца, рыбу, зерно и мясо останутся стабильными или даже немного снизятся. Как поясняют эксперты, многое зависит от урожая.

«Очень трудно прогнозировать, каким год будет для сельского хозяйства — не только в Латвии, но и в мире.

Если будет хороший урожай зерна, можно ожидать, что цены не будут выше. Но прогнозировать, действительно, трудно», — заключил Эдмунд Рудзитис.

Что касается торговых сетей, то они пока не делают прогнозов относительно цен на продукты питания — говорят, что ситуация прояснится только с наступлением нового года.

Названы продукты, которые подорожают в 2017 году

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