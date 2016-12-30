В РФ опровергли закрытие американских дипшкол

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о закрытии в Москве школы, в которой обучаются дети сотрудников диппредставительств США, Великобритании и Канады, не соответствует действительности. Она написала об этом в Facebook.

«Американские официальные лица «анонимно пробрифинговали» свои СМИ о том, что в качестве ответной меры Россия закрыла американскую школу в Москве. Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей», — отметила Захарова.

Она также попросила журналистов не писать: «Москва опровергла... или Москва не будет...»

«Напишите как есть: «Телеканал CNN и другие западные СМИ снова со ссылкой на американские официальные источники распространили недостоверную информацию». Обычно у Деда Мороза просят что-нибудь принести. В этом году я попрошу его кого-нибудь унести», — добавила дипломат.

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29 декабря CNN сообщил, что Россия в ответ на новые санкции приняла решение о закрытии англо-американской школы в столице. Кроме того, по словам собеседника телеканала, закрывается доступ в дом отдыха американского посольства, расположенный на северо-западе Москвы в Серебряном Бору.

Ранее в тот же день

президент США Барак Обама объявил о введении ограничительных мер в отношении девяти лиц и организаций, в частности ФСБ и ГРУ.

Американский лидер объяснил свое решение тем, что посредством хакерских атак Россия пыталась вмешиваться в избирательный процесс в Соединенных Штатах (Москва подобные обвинения последовательно отвергала — прим. «Ленты.ру»).

Минфин США добавил в санкционный список еще двух человек, которые, действуя в киберпространстве, способствовали хищению денег и персональной информации. Кроме того, Госдеп решил выслать 35 российских дипломатов.

В Москве уже пообещали, что последует адекватная реакция, основанная на принципах взаимности.

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