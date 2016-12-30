Путин: Россия не будет высылать дипломатов США

Президент России Владимир Путин
 

Президент России Владимир Путин. Фото: AP/Scanpix

 

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия пока не будет реагировать на новые санкции США и не станет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона. Об этом говорится в заявлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

«Новые недружественные шаги уходящей администрации США расцениваем как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений», – заявил Путин.

По его мнению, такие действия «явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народов» и наносят ущерб «всему комплексу международных отношений».

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Путин заверил, что не будет «опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии».

«Дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Дональда Трампа», – отметил Путин.

Российский президент также заверил, что Россия не будет создавать проблем для американских дипломатов.

«Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремль», – говорится в заявлении Путина.

Президент России выразил сожаление в связи с тем, что «администрация президента Барака Обамы заканчивает свою работу подобным образом», но все же поздравил с Новым годом и Обаму, и Трампа, и весь американский народ.

Напомним, накануне США дали 35 российским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть территорию страны.

Указанные меры Вашингтон применил в ответ на притеснение американских дипломатов в России и вмешательство Москвы в выборы президента США.

Сегодня МИД РФ предложил президенту Владимиру Путину выслать 35 американских дипломатов из страны в качестве ответной меры на действия Вашингтона.

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