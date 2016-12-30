Лукашенко снова помечтал о зарплате в 500 долларов

Александр Лукашенко
 

Александр Лукашенко. Фото: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

Лучшим новогодним подарком для президента Белоруссии Александра Лукашенко была бы средняя по стране зарплата в 500 долларов. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает агентство «Sputnik Беларусь».

Главе государства задали вопрос о его новогодней мечте во время посещения Николаевщинского дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов. «Да, есть — это 500 долларов в среднем. Это был бы для меня подарок, я об этом мечтаю», — ответил Лукашенко.

«Кто в это не верит — я сожалею. Кто призван это сделать, но не хочет — с ними мы расстанемся. Чего бы нам это ни стоило, мы будем идти к этой цели», — заявил президент, добавив, что для решения задачи потребуются «колоссальные, неимоверные усилия».

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22 декабря Лукашенко на встрече со своей администрацией дал аналогичное поручение. «Украдите, откопайте, найдите — что угодно, но 500 долларов должно быть выполнено», — заявил он.

Лукашенко впервые озвучил поручение довести зарплаты в стране до среднего уровня в 500 долларов в 2010 году. Это задачу решили, однако из-за девальвации белорусской валюты показатель снова упал.

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