Выжившие после «Боярышника»: Гадость пьем из экономии

В России из-за экономического кризиса у многих людей нет денег и работы. Из-за этого многие начинают экономить, употребляя спиртосодержащие жидкостей, которые стоят дешевле. Об этом рассказали жители Иркутска, сумевшие выжить после употребления концентрата «Боярышник», передает РИА Новости.

«После работы выпили с мужиками пива, потом водки, потом деньги закончились, и кто-то сгонял за «Боярышником«. Привкус у него неприятный, но если разбавить послабее, в принципе, пьется нормально», – объясняет 43-летний Андрей С., который живет в микрорайоне Ново-Ленино.

Его ночью на скорой помощи увезли в больницу. Дома остались жена, трое детей, двое из которых несовершеннолетние.

«Тяжко, конечно, было. Думаю, завязывать надо»,

– делится Андрей.

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Еще одному местному жителю, Александру К., повезло – отравление оказалось легким. Он пожаловался на сложную жизнь в Иркутске.

«Я на фирме подрабатываю разнорабочим на складах. Зарплата неофициальная, когда 15 тысяч, когда 16. Сильно не разживешься. Но работы нету. Мужики куда сейчас идут? Только в охранники... Вообще, работы мало. И платят мало», – посетовал Александр.

Он также отметил, что «гадость пьем из экономии, хоть поутру, да на свои». По его словам,

«здесь все приличные люди пьют паленку. Кто победнее пьют «Бояр» (»Боярышник» – ред.) или еще что в этом духе».

На вопрос, будут ли люди после отравлений и дальше пить суррогаты, Александр, не задумываясь, отвечает: «Конечно, будут. Государству надо продавать недорогой спирт, как было в СССР. А так, кипиш затихнет, и опять торгаши оживятся. Дело-то выгодное».

Напомним, в декабре в Иркутске произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Отравление вызвал метиловый спирт, который содержался в концентрате «Боярышник». От отравлений умерли 76 человек, пострадали еще 123.

Суд арестовал четырех подозреваемых по делу о массовом отравлении жидкостью «Боярышник».

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