Крючок для России: Украина подготовила новый иск

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Украина подготовила иск в международный суд против России из-за нарушения договора о дружбе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Укринформ.

«В так называемом большом Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией написано, что Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ. Сейчас мы берем эту статью и несем в международный суд. Мы на протяжении года готовили соответствующий иск, теперь эта подготовка закончилась», – сказал Пристайко.

Дипломат подчеркнул, что пока этот пункт, который Россия не выполняет, есть в договоре, «нам есть за что ее судить».

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«А если бы мы позволили себе расторгнуть этот договор, россияне нам сказали бы: «Подождите, мы ничего не нарушили, потому что не брали на себя никаких обязательств«. Поэтому мы не можем позволить России соскочить с такого крючка», – отметил замминистра.

Как сообщалось, Украина продолжает подготовку шестого иска к России в Европейский суд по правам человека, касающегося событий на Донбассе и в Крыму в 2015-2016 годах. Эта жалоба будет подана в начале 2017 года.

Напомним, ООН создала трибунал, который начнет рассмотрение дела по иску Украины к России касательно морских акваторий и континентального шельфа Крыма.


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