В Японии в три раза выросло число землетрясений

 

Фото: AP/Scanpix

За 2016 год в Японии произошло 6 566 землетрясений с силой толчков выше 1 балла, что в 3,5 раза больше, чем в предыдущем году (1 842). Об этом сообщило Главное метеорологическое управление страны.

Японские метеорологи предупреждают, что землетрясения могут обрушиться на любой район страны в любое время, поэтому каждому необходимо в повседневной жизни быть готовым к стихийному бедствию.

В 2016 году в стране произошло несколько сильных землетрясений. Так, в апреле с интервалом в два дня были зафиксированы сильные подземные толчки магнитудой 6,5 и 7,3.

Реклама

Также сильное землетрясение магнитудой 7,4 произошло возле префектуры Фукусима. Оно спровоцировало волну цунами, максимальная высота которого достигла 1,5 метра.

Напомним, последнее по времени землетрясение магнитудой 6,3 произошло в префектуре Ибараки 28 декабря.

Еще по этой теме
В Японии произошло мощное землетрясение

В Японии произошло мощное землетрясение

На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение

На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 83990 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 77000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR

reklama.vesti.lv

ТОП-15 самых странных новогодних традиций народов мира Wo&Men

ТОП-15 самых странных новогодних традиций народов мира

Юрий Лоза обнаружил странности в катастрофе Ту-154 Showbiz

Юрий Лоза обнаружил странности в катастрофе Ту-154

Божена Рынска объяснила свою ненависть к НТВ Showbiz

Божена Рынска объяснила свою ненависть к НТВ

СМИ: Samsung откажется от разъема для наушников Hi-Tech

СМИ: Samsung откажется от разъема для наушников

Билл Гейтс сделал печальный прогноз на 2017 год Hi-Tech

Билл Гейтс сделал печальный прогноз на 2017 год

Землетрясения

TVNET спрашивает

Высылка российских дипломатов из США это: 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
PĀRDOŠANAS ASISTENTS/-E
PĀRDOŠANAS ASISTENTS/-E
INŽENIERUS (-ES)
INŽENIERUS (-ES)
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 