Умер изобретатель «Киндер-сюрприза»

В Италии скончался создатель шоколадных яиц «Киндер-сюрприз» Уильям Салице (William Salice). Ему было 83 года, сообщает в пятницу, 30 декабря, The Local.

По информации издания, он умер в больнице в городе Павия на севере Италии. В медучреждении Салице лечился после инсульта.

Изобретатель ушел на пенсию в 2007 году, получив премию в 400 тысяч евро.

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Салице родился в итальянском городе Турин в 1933 году. В 27 лет он начал карьеру в компании Ferrero — крупном производителе шоколада, конфет и кондитерских изделий. Со временем мужчина стал правой рукой владельца компании, промышленника Микеле Ферреро, который известен как изобретатель шоколадной пасты Nutella.

В начале семидесятых

Салице поручили найти решение проблемы, вызванной сезонностью спроса на пасхальные яйца из шоколада, которые выпускала Ferrero.

Их раскупали перед Пасхой, а остаток года оборудование простаивало.

Салице предложил прятать внутри шоколадной «скорлупы» пластиковый контейнер с деталями игрушек для самостоятельной сборки. Идея оказалась удачной. В течение сорока лет Ferrero продала миллиарды «Киндер-сюрпризов».