Полиция Бразилии подтвердила смерть посла Греции

Полиция Бразилии подтвердила гибель посла Греции Кириакоса Амиридиса. Именно его обгоревшее тело было найдено накануне в сгоревшем автомобиле, передает ВВС.

Правоохранители считают, что посол стал жертвой «преступления страсти». Дипломата могли убить в доме его бразильской жены, где уже найдены следы крови. После чего тело было уложено в арендованную им машину, которую затем подожгли.

Полиция уже допросила супругу посла. Она проходит по делу об убийстве в качестве подозреваемой.

Следователи полагают, что у женщины был роман с неким полицейским. Также задержаны еще два человека.

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Как сообщалось, 59-летний греческий посол Кириакос Амиридис исчез три дня назад во время поездки из столицы страны города Бразилиа в Рио-де-Жанейро.

Накануне была обнаружена сгоревшая машина и сильно обгоревшее тело в ней. Не было уверенности, что погибший – именно посол. Правоохранители ждали результатов экспертизы.

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