Турция сообщила о ликвидации главаря ИГ в Сирии

В сирийском городе Эль-Баб уничтожен один из влиятельных полевых командиров террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщает Генштаб Турции.

По данным Анкары, Эбу Хусен Тунуси был убит в результате удара турецких ВВС.

Помимо него, ликвидированы еще 26 боевиков ИГ. Также турецкие военные отчитались об уничтожении 13 оборонительных позиций террористов, трех заминированных автомобилей и военного транспортного средства.

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В настоящее время армия Турции в рамках операции «Щит Евфрата» проводит наступление на Эль-Баб. Ранее она совместно с бойцами сирийской оппозиции взяла под контроль город Джераблус на севере Сирии.

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