Турция сообщила о ликвидации главаря ИГ в Сирии

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В сирийском городе Эль-Баб уничтожен один из влиятельных полевых командиров террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщает Генштаб Турции.

Еще по этой теме

По данным Анкары, Эбу Хусен Тунуси был убит в результате удара турецких ВВС.

Помимо него, ликвидированы еще 26 боевиков ИГ. Также турецкие военные отчитались об уничтожении 13 оборонительных позиций террористов, трех заминированных автомобилей и военного транспортного средства.

Реклама

В настоящее время армия Турции в рамках операции «Щит Евфрата» проводит наступление на Эль-Баб. Ранее она совместно с бойцами сирийской оппозиции взяла под контроль город Джераблус на севере Сирии.

Еще по этой теме
Россия и Турция договорились о перемирии на всей территории Сирии

Россия и Турция договорились о перемирии на всей территории Сирии

Путин заявил о сокращении группировки российских войск в Сирии

Путин заявил о сокращении группировки российских войск в Сирии

Шойгу: режим прекращения огня в Сирии начнется 30 декабря

Шойгу: режим прекращения огня в Сирии начнется 30 декабря


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 279650 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 32000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 37000 EUR

reklama.vesti.lv

Известная российская певица больна раком Showbiz

Известная российская певица больна раком

Как уберечь своего домашнего питомца в праздники Wo&Men

Как уберечь своего домашнего питомца в праздники

Божена Рынска объяснила свою ненависть к НТВ Showbiz

Божена Рынска объяснила свою ненависть к НТВ

10 признаков настоящей влюбленности Wo&Men

10 признаков настоящей влюбленности

Видео с гигантским кораблем инопланетян шокировало уфологов Hi-Tech

Видео с гигантским кораблем инопланетян шокировало уфологов

TVNET спрашивает

Высылка российских дипломатов из США это: 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PROGRAMĒŠANAS_INŽENIERIS/-E();
PROGRAMĒŠANAS_INŽENIERIS/-E();
CEĻOJUMU KONSULTANTU/-I
CEĻOJUMU KONSULTANTU/-I
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVIS/-E
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVIS/-E
VADĪTĀJA/MĀRKETINGA ASISTENTS/-E ...
VADĪTĀJA/MĀRKETINGA ASISTENTS/-E ...
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 