В Германии хотят бороться с насильниками с помощью пароля

Гражданские активисты из немецкого города Мюнстре придумали, как им помочь местным жительницам бороться с насильниками, не привлекая к самой ситуации излишнего внимания, передает РИА Новости. Речь идет о пароле «Луиза здесь?», при помощи которого жертва домогательства может подать сигнал о помощи.

Работать это будет в барах, клубах и подобных заведениях.

«Речь о том, что женщина хочет деликатно, не привлекая особого внимания, покинуть место», – объяснила руководитель организации экстренной помощи женщинам Герлинда Грегер. В ответ на пароль сотрудники заведения должны дать понять женщине, что она может рассчитывать на их содействие.

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Сообщается, что

акция уже нашла позитивный отклик среди горожан.

Особенно это важно, считает Грегер, в преддверии праздников, когда случаи сексуального насилия над женщинами учащаются.

Она всопнила 1 января 2016 года в Кельне, когда более 700 немок стали жертвами сексуальных домогательств со стороны размещенных в городе беженцев и мигрантов.

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