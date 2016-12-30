По дороге из Петербурга в Москву бесследно исчезло 18 тонн мандаринов

 

Фото: Artyom Geodakyan/TASS/Scanpix

Главное управление МВД России по Ленинградской области и Петербургу расследует бесследное исчезновение 18 тонн мандаринов, которые выехали в Москву вместе с дальнобойщиком Леонидом, но в пункт назначения не попали.

Владельцы цитрусовых накануне, 29 декабря, обратились в полицию с заявлением. Как сообщает сайт ГУВД, некая логистическая компания заключила договор на перевозку груза стоимостью 1,3 млн рублей.

«Фонтанка» утверждает, что логисты нашли подрядчика, разместив объявление в интернете. На него откликнулся некий Леонид. Мандарины загрузили в автомобиль «Вольво» на складе на проспекте Непокоренных. Однако до Москвы фура не доехала.

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Водитель Леонид утверждает, что выгрузил фрукты по адресу, указанному в путевом листе: в поселке Апаринки Московской области. В свою очередь, владельцы мандаринов утверждают, что большегруз должен был доставить товар на склад в Москве. Полицейские, которые начали доследственную проверку, решают вопрос о возбуждении дела по статье «Кража».

Как отмечает «Российская газета»,

кражи из фур стали настоящим бичом для культурной столицы России.

Так, 26 декабря по дороге из Петербурга во Владимир исчез грузовик с 18 тоннами говядины. В октябре пропала фура, которая везла крупную партию алкоголя в Курган.

Стоимость груза составила 4,5 млн рублей. Тогда же неизвестные воры покусились на фуру с зубными протезами и стоматологическим оборудованием, ущерб составил 20 млн рублей.


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