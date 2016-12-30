Порошенко наградил орденом сенатора Маккейна

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Сегодня президент Петр Порошенко провел встречу с делегацией сената США во главе с сенатором Джоном Маккейном. В ходе переговоров украинский лидер наградил Маккейна орденом Свободы, передает пресс-служба президента Украины.

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Также Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого сенатора Линдси Грэма, который также входил в состав делегации сената США.

Оба американских политика награждены «за весомый персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки».

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В ходе переговоров Порошенко подчеркнул важность двухпартийной поддержки Украины в конгрессе США.

«Очень важным, что в этой борьбе и наш народ, и парламент, и наше правительство бок о бок с американским народом. Мы чувствуем эту надежную поддержку и помощь. Это очень важно в эти очень тяжелые дни для моей 45 миллионной страны», – сказал Порошенко.

«В свою очередь Джон Маккейн подтвердил свою решимость в помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии», – говорится в сообщении.

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