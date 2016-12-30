Госдеп США оставил без комментариев решение Путина по дипломатам

Глава Госдепартамента США Джон Керри
 

Глава Госдепартамента США Джон Керри. Фото: AP/Scanpix

Администрация США ознакомилась с заявлением президента России Владимира Путина, принявшего решение не высылать американских дипломатов в ответ на недружественные шаги Вашингтона, и оставляет его без комментариев. Об этом ТАСС заявил представитель Госдепартамента США в пятницу, 30 декабря.

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«Мы видели высказывания президента Путина. Нам к этому добавить нечего», — заявил сотрудник внешнеполитического ведомства. От комментариев по данному поводу ранее отказался и Совет национальной безопасности Белого дома, отмечает агентство.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова прокомментировала реакцию Госдепа в своем Facebook, написав, что властям США так и надо было вести себя с самого начала. «А то столько времени потеряли», — резюмировала дипломат.

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29 власти США решили в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам, используемым ими. В Белом доме утверждают, что это ответ на притеснение сотрудников американских дипмиссий в Москве.

В МИД пояснили, что общее число россиян, которые должны покинуть США, составляет 96 человек.

Речь идет о дипломатах и членах их семей.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва расценивает последние действия уходящей администрации США как недружественные и провокационные шаги, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений.

При этом глава государства отклонил предложение МИД России выслать сотрудников дипмиссии США в ответ на действия Вашингтона, а также пригласил детей американских дипломатов на елку в Кремль.

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