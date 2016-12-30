Кадыров высказалася о решении Путина по дипломатам США

Рамзан Кадыров
 

Рамзан Кадыров. Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Рамзан Кадыров назвал спокойным и продуманным решение президента РФ Владимира Путина не высылать американских дипломатов из России в ответ на аналогичные действия США. Об этом в пятницу, 30 декабря, глава Чечни написал на своей странице в Instagram.

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«Администрация президента США Барака Обамы … приурочила к Новому году оглашение документа о депортации дипломатов. Таким образом в Белом доме надеялись сделать больно этим людям и их семья. С огромной надеждой в Вашингтоне ждали зеркального ответа президента России Владимира Путина.

И вот он, ответ, последовал — спокойный, продуманный, достойный сильной страны и сильного лидера. Владимир Владимирович показал, что Россия и ее лидер выше детских разборок Барака Обамы. Он публично объявил, что никого не намерен высылать или ограничивать свободу передвижения, учебы и отдыха», — говорится в публикации.

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Также Кадыров отметил, что Москва прилагает максимум усилия для нормализации отношений с Вашингтоном, и

выразил надежду на то, что новое руководство США «без темных очков» рассмотрит создавшуюся ситуацию

и сделает ответные шаги «для предотвращения падения сотрудничества (между странами) в глубокую пропасть».

29 декабря администрация президента США Барака Обамы в связи с якобы имевшими место кибератаками против избирательной системы ввела санкции против России, в том числе против ФСБ и ГРУ Генштаба ВС РФ. Кроме того, Вашингтон закрыл доступ к двум относящимся к дипломатической собственности РФ жилым комплексам и объявил о высылке из Соединенных Штатов 35 российских дипломатов.

30 декабря Владимир Путин заявил, что не намерен в ответ высылать американских дипломатов. Госдеп США оставил это решение без комментариев.

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