Трамп назвал решение Путина по дипломатам «отличным ходом»

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: AP/Scanpix

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал в своем микроблоге в Twitter решение российского лидера Владимира Путина не высылать американских дипломатов из России в ответ на аналогичный шаг Вашингтона.

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Он назвал действия Путина «отличным ходом». «Я всегда знал, что он очень умный!» — написал Трамп.

30 декабря относительно недружественных шагов Вашингтона высказался глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, Путин показал, что «Россия и ее лидер выше детских разборок» президента США Барака Обамы.

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Ранее в пятницу в Госдепартаменте заявили, что администрация США ознакомилась с заявлением президента России и оставляет его без комментариев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя данную реакцию, заявила, что властям США так и надо было вести себя с самого начала. «А то столько времени потеряли», — резюмировала дипломат.

29 декабря власти США решили в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам, используемым ими. В Белом доме утверждают, что это ответ на притеснение сотрудников американских дипмиссий в Москве.

В МИД пояснили, что общее число россиян, которые должны покинуть США, составляет 96 человек.

Речь идет о дипломатах и членах их семей.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва расценивает последние действия уходящей администрации США как недружественные и провокационные шаги, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений. При этом глава государства отклонил предложение МИД России выслать сотрудников дипмиссии США в ответ на действия Вашингтона, а также пригласил детей американских дипломатов на елку в Кремль.

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