Жена посла Греции в Бразилии была соучастником его убийства

Убийство посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса организовала супруга дипломата, пообещав одному из исполнителей преступления 80 тысяч реалов (порядка 24,6 тысячи долларов). Об этом, как сообщает ТАСС, в пятницу на пресс-конференции сообщил следователь полиции Рио-де-Жанейро Эваристо Понтес Магальяис.

Убийцей посла оказался сотрудник местной военной полиции Сержио Морейра Филья, который не только признался в содеянном, но и рассказал, что находился в любовной связи с супругой посла.

При этом Морейра Филья утверждает, что он действовал в рамках самообороны:

якобы Амиридис набросился на него с кулаками после того, как тот узнал об измене жены. Однако эту версию следователи считают неправдоподобной, поскольку 29-летний страж порядка значительно превосходил 59-летнего посла по физическим данным.

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Кроме того, показания племянника предполагаемого убийцы Эдуард Морейры ди Меллу подтвердили версию о том, что убийство было спланировано заранее - именно ему жена дипломата предложила деньги за помощь дяде в осуществлении плана.

Супруга посла Франсуаза Амиридис продолжает полностью отрицать свою вину. Она утверждает, что об убийстве узнала только на следующий день,

увидев пятна крови на диване в своей гостиной. Более того, она заявила, что дипломат неоднократно избивал ее.

Суд выдал ордер на арест всех троих фигурантов дела, они останутся под стражей еще минимум 30 дней. Точную причину смерти посла полиции выяснить пока не удалось, поскольку его тело было практически уничтожено огнем.

Напомним,

тело погибшего мужчины ранее было обнаружено в сгоревшем автомобиле, который посол ранее взял напрокат.

Кириакос Амиридис с января возглавлял греческое дипломатическое представительство, расположенное в столице Бразилии Бразилиа. В Рио-де-Жанейро он приехал на рождественские и новогодние каникулы. С 2001 по 2004 годы дипломат был генеральным консулом Греции в Рио.

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