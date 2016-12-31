Меркель посвятила новогоднее обращение проблемам Евросоюза

Ангела Меркель
 

Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Scanpix

Канцлер Германии Ангела Меркель посвятила свое новогоднее обращение проблеме терроризма и сложностям Европейского союза, особенно после выхода из него Великобритании, сообщает Reuters. Также она напомнила нации о предстоящих парламентских выборах и предупредила о высокой вероятности возникновения жестких политических споров. Транслироваться по немецким каналам обращение будет в последние минуты уходящего года.

Главным испытанием для Германии в предстоящем году Меркель назвала, «без сомнения, исламистский терроризм». Она перечислила теракты, произошедшие в Вюрцбурге, Ансбахе и на рождественской ярмарке в Берлине. Канцлер подчеркнула, что произошедшие трагические события требуют новых законов, которые укрепят безопасность страны. «Особенно горько и противно, когда нападения осуществляют люди, которые якобы ищут в нашей стране защиты», - отметила политик.

Относительно ситуации в Европейском союзе, Меркель заявила, что у многих сложилось ощущение, «будто весь мир двинулся под откос, а многие вещи, которые считались большим достижением, ставятся под сомнение». Однако, по мнению канцлера, это «искаженная картина реальности».

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В то же время она согласилась с тем, что Европа в 2016-м понесла потери, в частности, из-за решения жителей Великобритании о выходе из Евросоюза. По ее мнению, на подобные вызовы нужно отвечать единым фронтом.

«Там, где Европа стоит перед вызовом как единое целое, например, при глобальной конкуренции, защите наших внешних границ или миграции, должен быть найден общий ответ, и неважно, насколько это сложно. И мы, немцы, заинтересованы в том, чтобы играть при этом ведущую роль», - подчеркнула Меркель (цитата по ТАСС).

Канцлер также отметила, что в предстоящем году в Германии состоятся парламентские выборы, по итогам которых сформируется правительства и будет назван новый канцлер. Она считает, что предвыборная гонка будет сопровождаться политическими спорами, в ходе которых представителям партий нужно не терять достоинство и придерживаться демократических принципов.

Ранее Меркель заявляла, что предвыборную гонку в Германии в 2017 году будут сопровождать хакерские атаки

и целенаправленные кампании по распространению дезинформации в интернете. Местные СМИ отмечали, что в Берлине ожидают возможным, что «будет публиковаться информация, добытая посредством кибернападений», и причастной к этому якобы может быть и Россия.

Агентство AP ранее также приводило слова Федерального ведомства по защите Конституции Ханса-Георга Маассена о том, что появляется все больше доказательств попыток Москвы повлиять на парламентские выборы, которые пройдут в Германии в следующем году. Россия проводит кампании пропаганды и дезинформации, направленные на дестабилизацию немецкого общества, а также осуществляет целенаправленные кибератаки против политических сил страны, пришли к выводу в ведомстве.

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