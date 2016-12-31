В Праге обезврежен злоумышленник, угрожавший взорвать пассажирский самолет

Полиция Чехии арестовала гражданина Польши, который угрожал взорвать самолет Boeing 737-800 авиакомпании Enter Air.

Об этом сообщил глава МВД Чехии Милан Хованец. «Это не похоже на попытку совершить террористический акт. Ситуация находится под контролем», - уточнил министр.

Самолет компании Enter Air выполнял рейс Лас-Пальмас - Варшава. Отмечается, что

после поступления угрозы судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Праги,

после чего преступник был задержан полицией, передает «Интерфакс».

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Все пассажиры, преимущественно граждане Польши, были успешно эвакуированы из самолета и расселены по гостиницам.