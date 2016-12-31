 

Фото: REUTERS/Scanpix

В результате двух взрывов в центре столицы Ирака погиб 21 человек. Еще более 40 получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на полицейских и врачей.

Взрывные устройства сработали в коммерческом районе Синак утром в субботу, 31 декабря, в час пик. По словам представителя министерства иностранных дел Ирака, одно из них привел в действие террорист-смертник. Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся.

Напомним, 5 ноября в нескольких жилых кварталах Багдада прогремели четыре взрыва – в результате погибли 10 человек, еще 37 получили ранения.

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