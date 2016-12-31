Шеф-повара генконсульства РФ выслали как «шпиона»

 

Фото: SAUL LOEB / AFP

В числе выдворяемых из США дипломатов оказался шеф-повар российского генконсульства в Сан-Франциско (американский штат Калифорния), заявила дипмиссия.

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«Одним из выдворяемых стал шеф-повар консульства, приехавший из исторического города Ярославль, профессиональный повар, чьим мастерством наслаждались сотни наших гостей на протяжении трех лет. Он уезжает со своей супругой и двухлетним сыном», — сказано в сообщении генконсульства на Facebook.

Как отмечают в российском представительстве, высылка произошла потому, что работники МИД были квалифицированы как «сотрудники разведки». Консульство назвало эту меру «вычурной и возмутительной», резко осудив «недружественный и абсолютно неоправданный шаг, сделанный уходящий администрацией США».

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29 декабря президент Барак

Обама ввел санкции против РФ за проникновение хакеров в избирательную систему США и «давление на американских дипломатов», работающих в России.

Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам, так называемым загородным «дачам» постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне. Персонами нон грата были объявлены 35 работавших в Америке российских дипломатов.

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