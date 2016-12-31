В Брюсселе пьяных водителей в новогоднюю ночь развезут бесплатно

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В новогоднюю ночь в Брюсселе нетрезвых водителей будут бесплатно развозить по домам. Мероприятие организовывают добровольцы из ассоциации «Ответственные молодые водители» и предлагают ее тем автолюбителей, которые сделают выбор в пользу этой услуги, отказавшись от вождения в нетрезвом виде.