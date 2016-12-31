Что мы знаем о роскошных резиденциях российских дипломатов в США

Дипломатический скандал из-за хакерских атак во время президентских выборов в США принял новый поворот - Белый дом, проводящий расследование по этому поводу, запретил российским дипломатам посещать две загородные резиденции.

США объявили о принятии ряда ответных мер на хакерские атаки со стороны России, которые по мнению Вашингтона, были осуществлены во время американской президентской кампании, сообщает Би-би-си.

Одной из этих мер стало закрытие двух роскошных комплексов для отдыха, которые использовались российскими дипломатами.

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США заявили, что эти резиденции использовались для разведывательных действий,

однако неясно, уверены ли они в том, что эти дипломатические дачи играли какую-то роль в хакерских атаках, ставших причиной скандала.

США и Россия расходятся даже в том, что они из себя представляли. Госдепартамент США называет их комплексами (compounds), что предполагает крупный жилой комплекс с высокой степенью защиты.

Американцы использовали этот термин в отношении постройки в пакистанском городе Абботабад, где скрывался Усама бин Ладен и где он был убит военными спецподразделения США в 2011 году.

Однако министерство иностранных дел России описывает эти две резиденции как дачи, то есть загородные дома для отдыха, что создает совершенно иной, более невинный образ.

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