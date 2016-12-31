Французам разрешили игнорировать рабочую почту в свободное время

 

Фото: depositphotos.com

Французские компании будут обязаны гарантировать сотрудникам право в выходные дни не отвечать на письма в рабочей электронной почте. Соответствующий закон вступает в стране с 1 января, сообщает The Local.

Меры призваны решить так называемую «всегда онлайн» культуру труда, которая привела к всплеску неоплачиваемой сверхурочной работы и работы сотрудников вне офиса.

Согласно новому закону,

компании обязаны будут согласовывать с работниками договоренности об их правах и том, как они могут снизить вторжения в их частную жизнь.

Реклама

Если соглашение не будет достигнуто, компания должна опубликовать устав, который бы четко определял требования и права работников в нерабочее время.

Некоторые компании – Volkswagen и Daimler в Германии, атомная компания Areva и страховщик АХА во Франции – уже приняли меры, чтобы ограничить обмен сообщениями в нерабочее время для уменьшения выгорания у работников. В частности, предусмотрено уничтожение электронной почты, которая приходит сотрудникам, пока они находятся в отпуске.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Līvāni, 99000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 77000 EUR

reklama.vesti.lv

От США до Китая: главные космические события 2016 года, которые Hi-Tech

От США до Китая: главные космические события 2016 года, которые

22-летняя модель умерла после липосакции Wo&Men

22-летняя модель умерла после липосакции

Медики: Морепродукты предотвращают потерю слуха у женщин Hi-Tech

Медики: Морепродукты предотвращают потерю слуха у женщин

Найдена биологическая причина малоподвижного образа жизни Hi-Tech

Найдена биологическая причина малоподвижного образа жизни

Известная российская певица больна раком Showbiz

Известная российская певица больна раком

За рубежом

TVNET спрашивает

Как ты встретишь Новый год? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
VEIKALA VADĪTĀJU (DAUGAVPILĪ)
VEIKALA VADĪTĀJU (DAUGAVPILĪ)
FINANŠU DATU ANALĪTIĶIS/-E
FINANŠU DATU ANALĪTIĶIS/-E
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
МЕНЕДЖЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕН ...
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 