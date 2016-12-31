СМИ: Сноуден и Мэннинг попросили амнистию у Обамы

 

Фото: AP/Scanpix

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден и экс-информатор WikiLeaks Челси Мэннинг попросят амнистии и помилования у президента Барака Обамы.

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Как сообщает Politico, профессор университета Святого Томаса в Миннеаполисе Маар Ослер предположил, что в ближайшие недели Обама проведет амнистию. Однако, по мнению эксперта, в этот список вряд ли войдут столь заметные фигуры, как Сноуден и Мэннинг.

В свою очередь, декан Чикагского-Кентского университета права Гарольд Кент отметил, что Обаме потребуется «весомый повод» для помилования Сноудена.

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Ранее американский лидер заявил, что не может помиловать Сноудена, пока суд страны не признал его виновным.

14 ноября Мэннинг подала петицию на имя президента США с просьбой сократить оставшиеся годы ее 35-летнего заключения до 6-летнего срока, который она уже отбыла.

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